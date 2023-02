POL-HRO: Brand eines LKW in Kröpelin (LK Rostock)

Rostock (ots) -



Am 07.02.2023 wurde gegen 01:00 Uhr in Kröpelin die Freiwillige Feuerwehr zum Brand eines LKW alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache fing das Fahrerhaus Feuer. In der Folge griff das Feuer auf das gesamte Fahrzeug über, welches komplett ausbrannte. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell