POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Angriff auf Busfahrer

Rostock (ots) -



Nachdem es am gestrigen Sonntagabend zu einem körperlichen Übergriff auf einen Rostocker Busfahrer kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 22:20 Uhr wurde ein 29-jähriger Busfahrer in Evershagen durch bislang unbekannte Täter attackiert. Nach ersten Erkenntnissen hielten sich die vier männlichen Tatverdächtigen zuvor im Innenraum des Busses auf und verließen diesen erst nach mehrfacher Aufforderung. Beim Verlassen des Busses wurde der 29-jährige Busfahrer durch einen der Jugendlichen mit Pfefferspray attackiert. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt.



Die Videoaufzeichnungen des betreffenden Busses wurden gesichert. Die Ermittlungen der Rostocker Kriminalpolizei zu diesem Fall dauern weiter an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell