POL-NB: Videowagen im Einsatz

Am 03.02.2023 waren die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow mit dem Videowagen im Einsatz.



Gegen 14:50 Uhr fiel den Beamten auf der Neustrelitzer Straße in Neubrandenburg ein Pkw VW auf, welcher mit zu hoher Geschwindigkeit vor ihnen fuhr. Der Fahrzeugführer erreichte eine vorwerfbare Durchschnittsgeschwindigkeit von 132 km/h bei erlaubten 70 km/h und somit eine Überschreitung von 62 km/h. Auf den 51-jährigen Fahrzeugführer werden nun ein hohes Bußgeld, mehrere Punkte und ein Fahrverbot von bis zu 3 Monaten zukommen.



Auf der B96 auf Höhe der Ortschaft Krickow bemerkten die Beamten gegen 15:50 einen Pkw Audi, welcher an einer Bergkuppe eine Fahrzeugkolonne überholte, obwohl eine Gefährdung des Gegenverkehrs nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein im Gegenverkehr befindlicher Pkw musste stark bremsen, um eine Kollision zu vermeiden.



In der weiteren Folge überschritt der Pkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb der Ortschaft Usadel. Er erreichte eine vorwerfbare Durchschnittsgeschwindigkeit von 86 km/h. Der 22-Jährige muss mit einem hohen Bußgeld, mehreren Punkten und einem Fahrverbot von bis zu 2 Monaten rechnen.



