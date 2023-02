POL-GÜ: PKW-Fahrer mit 3,48 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bützow/Jürgenshagen (ots) -



Einen 40-jährigen Fahrzeugführer kontrollierten Beamte des Polizeirevier Bützow am 05.02.2023, gegen 02:00 Uhr. Der PKW befuhr die Kreisstraße bei Moltenow, Gemeinde Jürgenshagen. Der durch die Beamten wahrgenommene Alkoholgeruch sollte sich bestätigen. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte erstaunliche 3,48 Promille. Einen Führerschein konnte der 40-Jährige ebenso nicht vorlegen. Dieser wurde ihm bereits mehrfach gerichtlich entzogen. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.



Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Güstrow.



