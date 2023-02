POL-NB: Nachmeldung zum Brand eines Wohnhauses

Burg Stargard (ots) -



Wie gestern berichtet, (siehe unten angefügte Erstmeldung), kam es am 05.02.2023 zu einem Wohnhausbrand in Burg Stargard, bei welchem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 09:30 Uhr des heutigen Tages kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Nach jetzigem Kenntnisstand, kam es aufgrund eines technischen Defektes des in der Garage befindlichen Pkw zum Brandausbruch.



Der 83-jährige Hauseigentümer konnte das Klinikum bereits verlassen. Seine 84-jährige Frau wird weiterhin im Klinikum behandelt. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.



Erstmeldung:



Burg Stargard (ots) - Am 05.02.2023, um 13:08 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg eine starke Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Burg Stargard gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Brand in der am Haus befindlichen Garage ausgebrochen. Der Brand griff schnell auf das Wohnhaus über, wodurch das Haus so stark beschädigt wurde, dass es unbewohnbar ist. Die beiden Bewohner (83- und 84-jähriges deutsches Ehepaar) des Hauses wurden ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, zum Verletzungsgrad können noch keine Angaben gemacht werden.. In der Garage ist der Pkw komplett ausgebrannt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lindetal und Burg Stargard waren mit insgesamt 49 Kameraden vor Ort, um den Brand zu löschen. Nach derzeitiger Einschätzung ist ein Sachschaden von ca. 360000 EUR entstanden. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Die Brandursache wird noch ermittelt.



