POL-SN: 82-Jährige verursacht Parkplatzunfall

Beim Einparken verursachte eine 82-jähige Autofahrerin einen Schaden in Höhe von 12.500EUR.

Der Unfall geschah am Freitag gegen 09:00 Uhr in Schwerin Mueßer Holz nahe des Ärztehauses. Die 82-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zu Folge die Absicht, ihr Fahrzeug vorwärts einzuparken. Sie überfuhr den Bordstein und die angrenzende Grünfläche. Ein Baum und ein abgeparktes Fahrzeug stoppten das Fahrzeug der Seniorin, das aufgrund der erheblichen Schäden nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.



Bei der 82-Jährigen handelt es sich um eine Deutsche aus dem Schweriner Umland.



