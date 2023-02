POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu mutmaßlichen Fleischködern

Boizenburg (ots) -



Am Sonntag erhielt die Polizei Kenntnis über mutmaßlich ausgelegte Fleischköder in Boizenburg. Bei den Ködern handelt es sich um präparierte Hackfleischbällchen, die in der Schwanheider Straße und an einem Feldweg bei Vier, ausgelegt wurden. Diese Orte seien bei Hundehalter beliebt für die Gassirunden. Die Polizei konnte bislang vier solcher Köder auffinden und sicherstellen. Derzeit prüft die Polizei mit welcher Substanz die Köder versehen worden sind. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu diesem Vorfall. Hundebesitzer, die den Verdacht haben, dass ihr Hund vergiftet worden sein könnte, mögen sich bitte mit der Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) in Verbindung setzen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell