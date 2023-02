POL-NB: VW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Am 05.02.2023 ereignete sich auf der Landesstraße 342 in der

Feldberger Seenlandschaft ein Verkehrsunfall, bei dem der 34-jährige

Fahrer eines VW von der Fahrbahn abkam, während er unter dem Einfluss

von Alkohol stand. Mit in dem Fahrzeug befanden sich seine drei und

acht Jahre alten Kinder.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 34-jährige Deutsche aus

der Region gegen 16:15 Uhr die L 342 aus Wittenhagen kommend in

Fahrtrichtung Conow, als er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn

abkam und mit dem Pkw frontal in die Schutzplanke fuhr. Im Anschluss

kam das Fahrzeug hinter der Schutzplanke auf der Grünfläche zum

Stehen. Am Pkw, der im Anschluss nicht mehr fahrbereit war, entstand

ein wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden.



Der beim Fahrzeugführer durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen

Wert von 2,28 Promille. Zur Beweismittelsicherung wurde bei dem

34-Jährigen eine Blutrprobenentnahme im Krankenhaus durchgeführt und

der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den VW-Fahrer hat die

Kriminalpolizei nunmehr strafrechtliche Ermittlungen zum Verdacht der

Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.



Durch den Verkehrsunfall wurden mehrere Meter Schutzplanke sowie drei

Verkehrszeichen beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird vorläufig auf

16.000 Euro beziffert. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine beiden

Kinder wurden zur Untersuchung ins Klinikum Neubrandenburg gefahren.



