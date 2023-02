POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit Sachschaden

Neubrandenburg (ots) -



Am 05.02.2023, um 05:00 Uhr kam es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 22-jährige Deutsche fuhr mit seinem VW Golf von der Diskothek Colosseum in Richtung Woldecker Straße. In einer Linkskurve kam der nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Mauer. An der Betonmauer entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit, hier wird der Schaden auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,06 Promille. Der Unfallverursacher wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Neubrandenburg gebracht, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den Pkw-Fahrer ermittelt.



Ina Gransow

Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

