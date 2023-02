POL-HRO: vermisster 58-jähriger aus Lübow

Wismar (ots) -



Seit dem 04. Februar 2023 wird ein 58 Jahre alter Mann aus Lübow bei

Wismar vermisst. Zuletzt wurde er am Morgen des 04.02.2023 gegen

07:00 Uhr gesehen, als er seine Wohanschrift verließ. Es gibt derzeit

keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort.



Eine ausführliche Personenbeschreibung sowie ein Bild des Vermissten

sind unter

https://t1p.de/v366b zu finden.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können,

werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der

Telefonnummer 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.



