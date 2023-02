POL-HRO: Brand eines reetgedecketen Einfamilienhauses in Sülten (LK Ludwigslust-Parchim)

Sternberg (ots) -



Am 04.02.2023 gegen 22:20 Uhr bemerkten die Bewohner eines

Einfamilienhauses, dass das Reetdach angefangen hatte zu brennen. Sie

begaben sich aus dem Haus, brachten sich in Sicherheit und riefen die

Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Brüel, Sternberg, Zahrensdorf und

Warin konnten das Haus nicht mehr retten. Es brannte vollständig

nieder. Der Sachschaden wird auf ca. 350.000 EUR geschätzt.



Die Brandursache ist unklar, eine Brandstiftung kann nicht

ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.



