POL-NB: Winterdienstfahrzeug der Straßenmeisterei aufgrund Straßenglätte verunfallt

Insel Usedom (ots) -



Am 04.02.2023, um 04:55 Uhr ereignete sich auf der Insel Usedom zwischen Balm und Neppermin ein Verkehrsunfall mit einem Räum- und Streufahrzeug des Winterdienstes.

Der 28-jährige deutsche befuhr die Kreisstraße 35 mit einem Streufahrzeug aus Richtung Balm kommend in Richtung Neppermin.

Aufgrund von Straßenglätte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Hierbei kippte der LKW auf die Beifahrerseite.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Anklam.

Der Gesamtschaden des Unfalls wird mit ca. 20.000 EUR beziffert.

Der LKW musste durch eine Abschleppfirma geborgen werden.



