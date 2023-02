POL-NB: Zwei ausgebrannte und ein gestohlener Pkw im Museumshafen Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 04.02.2023, um 04:25 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen brennenden Pkw auf dem Parkplatz des Museumshafens in Greifswald.

Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, brannte ein 31 Jahre alter VW Polo in voller Ausdehnung. Die Flammen griffen auf einen daneben geparkten 21 Jahre alten Renault Twingo über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus, wobei ein Sachschaden von ca. 2000 EUR entstanden ist.

Es wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und Spurensicherung zum Einsatz.



Im Zeitraum vom 02.02.2023, 17:00 Uhr bis 04.02.2023, 10:50 Uhr wurde vom selben Parkplatz ein fast 30 Jahre alter weißer Pkw VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen HGW-ZU 58 entwendet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, kann derzeit nicht gesagt werden.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat in den frühen Morgenstunden des 04.02.2023 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich des Museumshafens bemerkt oder sogar den oder die Täter beobachtet? Hinweise können im Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540 224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.



