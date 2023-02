POL-NB: Verkehrsunfall im Neubrandenburger Vogelviertel - Pkw-Fahrerin wird leichtverletzt

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.02.2023, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich in der Kranichstraße

in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, nachdem

zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen waren.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen fuhr die 32-jährige

Kraftfahrzeugführerin eines Opel Combos aus einer Grundstückseinfahrt

der Kranichstraße heraus und beabsichtigte nach links in Richtung

Bertholt-Brecht-Straße fortzufahren. Hierbei übersah sie offenbar den

auf der Kranichstraße in Richtung Demminer Straße fahrenden

28-Jährigen in seinem Opel Corsa.



Während sich die 32-jährige Fahrzeugführerin im Zuge der Kollision

leicht verletzte, jedoch keine medizinische Behandlung vor Ort

benötigte, blieb der 28-Jährige augenscheinlich unverletzt. Beide am

Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

in eigener Zuständigkeit geborgen. Zur Gewährleistung der

Bergungsarbeiten wurde die Kranichstraße vorübergehend vollgesperrt.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 6.000 EUR. Beide am

Verkehrsunfallunfall Beteiligten besitzen die deutsche

Staatsbürgerschaft.



Im Auftrag



Stefanie Peter



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell