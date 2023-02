POL-HRO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen Rastow und Fahrbinde

Ludwigslust (ots) -



Am 03.02.2023 kam es gegen 18:45 Uhr auf dem Radweg zwischen den

Ortschaften 19077 Rastow und 19077 Fahrbinde zu einem Verkehrsunfall,

bei dem ein unbekannter Fahrradfahrer frontal mit einem Fußgänger

kollidierte. Der Radfahrer fuhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad in

Richtung Rastow und flüchtete nach dem Unfall auch in diese Richtung.

Bei dem verunglückten Fußgänger handelt es sich um einen 17-jährigen

Jugendlichen, welcher in Folge des Unfalls schwer verletzt wurde und

intensivmedizinisch betreut werden muss.



Wer hat Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht oder kann

sachdienliche Hinweise zum tatverdächtigen Fahrradfahrer geben? Bitte

melden Sie sich im Polizeihauptrevier Ludwigslust unter folgender

Telefonnummer: 03874 - 4110.



