POL-HWI: Fazit der Polizei Wismar - Bürgerversammlung des Landkreises Nordwestmecklenburg in Grevesmühlen

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hatte für den heutigen Freitag eine Bürgerversammlung zur geplanten Gemeinschaftsunterkunft in Upahl angesetzt. Um die 400 Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Upahl nahmen an der Veranstaltung in der Sporthalle des Gymnasiums Am Tannenberg teil.



Am Rande dieser Bürgerveranstaltung versammelten sich gegen 18 Uhr mehrere Personen vor dem Eingang der Sporthalle. Die vor Ort befindliche Versammlungsbehörde bewertete diese Zusammenkunft als Spontanversammlung. In der Spitze wurden 100 Teilnehmende gezählt. Diese Versammlung endete zeitgleich mit der Veranstaltung in der Sporthalle. Aus polizeilicher Sicht verliefen beide störungsfrei.



Die Polizeiinspektion Wismar war am heutigen Abend mit 120 eigenen und unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V im Einsatz.



