POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: 32-Jährige aus Wismar vermisst

Seit dem 31. Januar 2023 wird eine 32 Jahre alte Frau aus Wismar vermisst. Zuletzt wurde sie in den Morgenstunden in der Nähe der Kita "Plappersnut" gesehen.

Es gibt Hinweise, dass sich die Vermisste in Lübeck aufhalten könnte.



Eine ausführliche Personenbeschreibung sowie ein Bild der Frau sind unter https://fcld.ly/vermisstenfahndung zu finden.



Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841/2030 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



