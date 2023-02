POL-NB: Kein ´Trend´ zum Nachmachen

Altentreptow/Waren (ots) -



Gestern kurz vor Mitternacht hat sich ein Mann im Revier Malchin gemeldet: Bei ihm in einem Dorf bei Altentreptow komme es gerade zu einer häuslichen Gewalt. Die Situation war recht unklar, das Telefonat abgehakt, ein Rückrufversuch der Polizei scheiterte.

Vorsichtshalber wurden Beamte zum vermeintlichen Tatort hingeschickt und trafen tatsächlich auf einen jungen Mann - bei dem aber alles in Ordnung war. Er wurde scheinbar Opfer von "swatting", einem "Trend" aus den USA, der in anderen Bundesländern bereits mehrfach die Polizei auf Trab gehalten hat. Es ist der erste Fall dieser Art im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg. Allerdings gab es in Waren (Müritz) fast zeitgleich heute Nacht auch so einen Fake-Anruf im Revier, der Gott sei Dank nicht in einem Einsatz endete.



"Swatting" soll dazu führen, dass bei Leuten plötzlich die Polizei an der Haustür klingelt, weil es dort angeblich zu einer Straftat kommt. Manchmal werden dabei so dramatische Szenen am Telefon vorgespielt, dass es bereits zu SEK-Einsätzen in Deutschland kam, die im Nachhinein unbegründet waren, weil der gemeldete Sachverhalt ein Fake war.



Insbesondere in der Online-Gamer-Szene suchen sich die Täter ihre Opfer aus, da sie dort an Klarnamen und Adressen gelangen und sich einen Spaß daraus machen, andere Spieler in solche Situationen zu bringen.



Die Spezialeinheit in den USA - ähnlich wie unser SEK - heißt dort abgekürzt "Swat". Daher kommt auch der Name "Swatting", also soviel wie, jemandem Spezialeinheiten bzw. Polizeikräfte auf den Hals hetzen.



Das Ganze ist natürlich überhaupt nicht lustig und kann schlimme Folgen haben. Zum einen sind Einsatzkräfte zu vermeintlichen Tatorten unterwegs, während zeitgleich echte Verbrechen passieren, zu denen die Streife dann nicht geschickt werden kann. Zum anderen werden ahnungslose Menschen im Zweifel in Verruf gebracht, wenn für die Nachbarschaft sichtbar plötzlich die Polizei bei ihnen angerast kommt.



Ganz zu schweigen von extremen Folgen eines Falls von "swatting" in den USA: Dort wurde sogar durch so eine vorgetäuschte Straftat ein Familienvater erschossen, weil man ihn für einen Täter hielt.



Das Vortäuschen einer Straftat ist strafbar und wird konsequent mit allen möglichen Mitteln verfolgt. Wer im Freundeskreis mitbekommt, dass jemand so eine Idee umsetzen möchte, sollte denjenigen lieber davon abhalten, statt ihn zu so einer "idiotischen Aktion" zu ermutigen.



