POL-HRO: Überholmanöver löst folgenschweren Verkehrsunfall in Rostock aus - Beteiligter flüchtet und meldet sich später bei der Polizei

Nach einem folgenschweren Unfall heute früh auf der Rostocker Stadtautobahn ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Eine 60-jährige Rostockerin befuhr gegen 07:00 Uhr die B103 in Fahrtrichtung Schutower Kreuz. Ca. 300 Meter vor dem Kreuzungsbereich An der Stadtautobahn/Güstrower Straße wurde sie durch den Fahrer eines dunklen SUVs angehupt.

Der 70-jährige Fahrer des Porsche-SUVs überholte die Rostockerin nachfolgend über den rechten Fahrstreifen und scherte vor dieser ein. Die Rostockerin verlor während des Überholvorgangs, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über ihren VW-Kleinwagen und kollidierte nach Überfahren des grünen Mittelschutzstreifens mit den Leitplanken.



Der 70-Jährige Porsche-Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, meldete sich jedoch ca. 45 Minuten später bei der Rostocker Polizei und schilderte seine Wahrnehmungen in einem Polizeirevier.



Die 60-Jährige wurde schwer verletzt in ein Rostocker Klinikum gebracht. Es entstand Totalschaden am VW-Kleinwagen sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro.



Im Zuge der Ermittlungen muss u.a. geklärt werden, ob es einen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen gegeben hat. Die Ermittlungen zur Unfallursache sowie zum Unfallhergang dauern gegenwärtig noch an.



