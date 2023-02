POL-LWL: Baum fiel auf PKW - vereinzelt Sturmschäden im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Am Freitagvormittag ist ein Baum auf ein Auto gestürzt, welches auf einem Parkplatz zwischen Klein Schmölen und Polz stand. Der Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt im Auto, wurde aber zum Glück nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll eine Kiefer auf den vorderen Teil der Motorhaube des Opels gefallen sein und das Fahrzeug hierdurch beschädigt haben. Der Autobesitzer konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen. Der entstandene Sachschaden am PKW wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.



In Wittenburg sind gegen 09:45 Uhr einzelne Dachziegel von einer Kirche gefallen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei kam hier zwecks Absperrmaßnahmen der Feuerwehr unterstützend zum Einsatz.



In Kladow bei Crivitz stürzte gegen 09.30 Uhr ein Baum auf die Fahrbahn, welcher durch die Feuerwehr von der Straße geräumt wurde.



Ein weiterer Baum fiel auf der Gemeindestraße zwischen Marsow und Vellahn auf die Fahrbahn und wurde ebenfalls von der Feuerwehr beräumt.



Weiterhin machte sich ein Wohnwagenanhänger auf einem Parkplatz in der Ludwigsluster Parkstraße "selbstständig" und rollte trotz Sicherung mehrere Meter über die Freifläche. Andere Fahrzeuge wurden hierbei nicht beschädigt.



