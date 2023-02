POL-HST: Auseinandersetzung in der Zuwanderunterkunft in Parow

Parow/Kramerhof (ots) -



Am heutigen Freitag (03.02.2023) wurde die Polizei gegen 04:30 Uhr über den Notruf des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über eine Auseinandersetzung zwischen drei Zuwanderern informiert.



Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei tunesischen Staatsbürgern. Dabei wurde ein 31-Jähriger vermutlich durch die Schläge von einem 22- und einem 31-Jährigen verletzt und mit einer Kopfplatzwunde durch einen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.



Alle drei Beteiligten standen unter dem Einfluss von Alkohol, wobei die Alkoholwert zwischen 0,86 und 1,86 Promille lagen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.



