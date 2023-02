POL-HST: (K)ein Verkehrsunfall führt zu Strafanzeigen

Barth (ots) -



Am Donnerstag, dem 02.02.2023 gegen 23:30 Uhr soll sich auf dem Gelände einer Tankstelle in Barth, ein Verkehrsunfall ereignet haben. Als die Beamten vor Ort eingetroffen sind, wurden alle Beteiligten angehört. Demnach suchte ein 20-jähriger deutscher Audifahrer die Aussprache mit seiner 19-jährigen deutschen Bekannten. Hierfür fuhr er ihr hinterher, bis beide schließlich auf dem Gelände der Tankstelle ankamen. Beim Einparkversuch rollte der Unfallverursacher auf den Opel der Geschädigten auf. Der hierbei entstandene Sachschaden war jedoch so gering, dass von einer Verkehrsunfallaufnahme abgesehen wurde.



Im Verlaufe der Maßnahme stellte sich heraus, dass es zwischen den beiden Parteien zu Streitigkeiten mit augenscheinlich strafrechtlicher Relevanz kam. Die Geschädigte des Unfalls soll durch eine ebenfalls vor Ort befindliche 21-jährige Deutsche beleidigt worden sein. Daraufhin soll die Geschädigte der 21-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.



Die Beamten konnte schlussendlich die erhitzten Gemüter besänftigen. Nach erfolgtem Personalienaustausch rückten die Beamten zwar ohne Verkehrsunfallanzeige ab, dafür aber mit zwei Strafanzeigen im Gepäck.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Philipp Reich

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell