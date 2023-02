POL-HST: Mehrfacher Buntmetalldiebstahl in Zingst

Zingst (ots) -



Am Donnerstag, dem 02.02.2023, wurde dem Polizeirevier Barth der Diebstahl von Fallrohren im Ostseeheilbad Zingst gemeldet.



Nach derzeitigem Kenntnisstand haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, dem 30.01.2023 und Donnerstag, dem 02.02.2023 von mehreren Ferienhäusern in der Neuen Reihe und im Müggenburger Weg Regenfallrohre aus Kupfer entwendet. In der Neuen Reihe erlangten die Täter zehn Meter Kupferrohre, zehn Kupferbögen sowie einen Einlaufkasten im Gesamtwert von etwa 700 Euro. Im Müggenburger Weg entwendeten die Diebe insgesamt fast 15 Meter Kupferrohre und neun Bögen mit einem Gesamtwert von mindestens 1.000 Euro.



Diebe von Kupferfallrohren haben es vermehrt auf saisonal bewohnte Ferienliegenschaften abgesehen.



Die Polizei rät, nicht nur das eigene Eigentum gegen Einbruch und Wegnahme zu sichern, sondern auch ein Auge auf das Hab und Gut seiner Nachbarn zu werfen. Sollten Sie speziell in Ferienanlagen auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten, eventuell auch in den späten Abend- oder Nachtstunden informieren Sie die Polizei über die Notrufnummer 110.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231/6720, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jonathan Renz

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell