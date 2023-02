POL-GÜ: Taxifahrer fährt alkoholisiert durch Sanitz

Sanitz (ots) -



Einen alkoholisierten Taxi-Fahrer stoppten Beamte aus dem Polizeirevier Sanitz am gestrigen Tag. Gegen 08:30 Uhr erhielten sie durch aufmerksame Zeugen den Hinweis, dass ein Taxi in Schlangenlinien im Bereich der Ortlage Sanitz unterwegs sei. Das gemeldete Taxi konnte dann kurze Zeit später durch die Einsatzkräfte einer Kontrolle unterzogen werden. Der 60-jährige Fahrzeugführer war zu diesem Zeitpunkt alleine mit dem Taxi unterwegs. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht, 2,32 Promille.



Eine Blutprobe wurde dem Mann entnommen. Seinen Führerschein und den Personenbeförderungsschein stellten die Beamten sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.



Die Kriminalpolizei Güstrow führt die weiteren Ermittlungen.



