POL-LWL: Fußgänger von PKW erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Plau am See wurde ein Fußgänger von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 07.10 Uhr auf der B 103, Höhe Einmündung Quetziner Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll eine 62-jährige Fahrerin eines PKW den Mann, der die Bundesstraße an einer Lichtzeichenanlage überqueren wollte, beim Abbiegen erfasst haben. Der Fußgänger erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell