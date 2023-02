POL-NB: Brand einer Gartenlaube in 17098 Genzkow, LK MSE

Friedland (ots) -



Am Donnerstag dem 02.02.23 gegen 14:35 Uhr informierte die Rettungsleistelle des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte über einen gegenwärtigen Brand einer Gartenlaube in 17098 Genzkow.

Die durch das Polizeirevier Friedland zum Einsatz gebrachten Streifenbesatzungen stellten am Einsatzort eine brennende Gartenlaube fest. Trotz des schnellen Einsatzes von insgesamt 36 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Friedland, Sadelkow, Salow, Brohm, Eichhorst und Genzkow konnte ein Ausbrennen der Gartenlaube nicht mehr verhindert werden. Der Geschädigte und Laubenbesitzer, welcher während der Löscharbeiten eintraf, teilte mit, dass er in der Gartenlaube einen Ölradiator betrieben habe und nur kurz abwesend war. Es wird hier von einem technischen Defekt ausgegangen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 25.000 EUR.



