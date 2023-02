POL-NB: Körperverletzungsdelikt im Stadtbus der Linie 1 - 11-Jähriger verletzt eine 14-Jährige mit einem Messer

Neubrandenburg (ots) -



In den Nachmittagsstunden des heutigen Tages, gegen 14:05 Uhr, kam es im Fahrgastraum eines Stadtbusses der Linie 1 zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 14-jähriges Mädchen wurde durch einen 11-jährigen Jungen mit einem Messer am Oberschenkel verletzt. Sie erlitt eine leichte Schnittverletzung, welche durch den Rettungsdienst ambulant behandelt werden konnte. Der Körperverletzung sei ein Verbalstreit voraus gegangen. Der 11-jährige Junge wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben.



Weitere Zeugen werden gebeten mit dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg Kontakt aufzunehmen, Tel. 0395 5582 5224.



