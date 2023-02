POL-HRO: Aktuell in Nordwestmecklenburg: Betrugsmasche mit Lexika und Buchsammlungen

Rostock (ots) -



In Grevesmühlen, Landkreis Nordwestmecklenburg, ist die Betrugsmasche "Faksimile" angezeigt worden. Dabei werden zumeist ältere Menschen von angeblichen Buchverlagen angerufen, um vorhandene Lexikonsammlungen zu begutachten. Unter dem Vorwand, die Buchsammlung für einen Verkauf in Augenschein nehmen zu wollen, vereinbaren die Vertreter Vor-Ort-Termine. So auch im Fall von Grevesmühlen. Dort wurde ein 75-Jähriger von den Betrügern kontaktiert. Es ist nicht auszuschließen, dass die Betrüger auch in anderen Orten Menschen kontaktiert haben.



In diesen Terminen wird den Geschädigten zumeist suggeriert, die Lexikon-Sammlung müsse zuvor noch durch den Kauf weiterer teurer Bücher "komplettiert" werden, weil sie erst dann vollständig und wertvoll sei.



Diese Bücher sind oft nur optisch hochwertig. Zur Finanzierung der Bücher werden den Opfern Kreditverträge untergeschoben oder angeboten, sie könnten ihre Lexika gegen eine Gebühr für angebliche Verkaufs-Datenbanken "registrieren" lassen, um sie dann mit angeblich großem Gewinn veräußern zu können.



Die Polizei warnt ausdrücklich, auf diese Geschäfte einzugehen.



Die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern informiert unter https://fcld.ly/verbraucherzentrale ausführlich über die Masche.



