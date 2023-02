POL-LWL: Schwerpunktkontrollen: ´Fahren.Ankommen.LEBEN´ - Polizei stellt mangelhafte Beleuchtung an Fahrzeugen fest

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Am Mittwoch hat die Polizei im Rahmen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" mehrere Verkehrskontrollen im Landkreis Ludwigslust-Parchim durchgeführt. Im Ergebnis wurden bei 22 von über 200 kontrollierten Fahrzeugen die Beleuchtungseinrichtung beanstandet. Weiterhin konnten zwei Handyverstöße am Steuer und drei verkehrswidrige Überholvorgänge geahndet werden. In Brüel stellten die Beamten am Nachmittag zudem einen 33-jährigen Autofahrer fest, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und dessen Auto nicht zugelassen war.



Bis zum Ende dieses Monats führt die Polizei im Rahmen der landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN" Schwerpunktkontrollen zum Thema Lichttechnische Beleuchtungseinrichtung an Fahrzeugen im Straßenverkehr durch. Die Polizei appelliert an alle Fahrzeugführer die Beleuchtungseinrichtung an den Fahrzeugen regelmäßig zu überprüfen. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig gut gesehen zu werden, denn es gilt: "Sicherheit durch Sichtbarkeit".



