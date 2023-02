POL-NB: Skateboardfahrer und Radfahrerin zusammengestoßen

Waren (Müritz) (ots) -



Ein 19-jähriger Skateboardfahrer und eine 68-jährige Radfahrerin sind heute gegen 08:30 Uhr in Waren (Müritz) auf dem gepflasterten Weg entlang des Festplatzes am Kietz in Richtung "Am Rosengarten" zusammengeprallt. Die Radlerin wurde schwer verletzt ins Klinikum gebracht, der Skateboarder blieb leicht verletzt zurück. Ob sich die beiden übersehen haben oder der Unfall aufgrund von hoher Geschwindigkeit passiert ist, muss ermittelt werden. Alle Beteiligten sind Deutsche.



Es kommt leider immer wieder zu Unfällen mit schwer verletzten Rollschuhläufern, Skateboardern und Radfahrern - oft mit Verletzungen am Kopf. In vielen Fällen müssen die Polizeibeamten dann feststellen, dass die Verunglückten ohne (Helm-)Schutz teils viel zu rasant unterwegs waren. Daher mahnen wir noch mal zu gegenseitiger Rücksichtnahme aller Verkehrsbeteiligten. Helme und sonstige Schutzausrüstungen wie Knie- oder Ellenbogenschoner können bei Stürzen schlimmen Verletzungen vorbeugen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell