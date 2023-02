POL-LWL: Gülleanhänger eines Traktors umgekippt

Details anzeigen Umgekippter Gülleanhänger Umgekippter Gülleanhänger

Malliß (ots) -



Am Donnerstagvormittag ist zwischen Niendorf an der Rögnitz und Schlesin der Gülleanhänger eines Traktors umgekippt. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll sich der Gülleanhänger aufgeschaukelt haben und dann auf die Seite gekippt sein. Der Anhänger wurde durch den Unfall beschädigt, zum Austritt von Gülle kam es aber nicht. Die Kreisstraße musste für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell