POL-GÜ: 38-Jähriger bedroht Krankenhauspersonal - Polizei nimmt Tatverdächtigen in Gewahrsam

Zu einem Polizeieinsatz ist es am 01.02.2023, gegen 13:00 Uhr, in einem Güstrower Krankenhaus gekommen. Ein erheblich alkoholisierter 38-jähriger Deutscher begann im Klinikum Güstrow zu randalieren und Pflegepersonal verbal zu bedrohen, nachdem ihm der Wunsch nach einer stationären Aufnahme vom Krankenhauspersonal verwehrt wurde. Durch das beherzte Eingreifen eines 37-jährigen Pflegers konnte der Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte am Boden festgehalten werden. Auch den hinzugerufenen Einsatzkräften trat der 38-Jährige äußerst aggressiv entgegen und griff diese zudem körperlich an.

Ein durchgeführter Alkoholtest verdeutlichte die erhebliche Alkoholisierung, 3,16 Promille.



Durch einen zuständigen Richter des Amtsgerichtes Güstrow wurde die Gewahrsamnahme des Mannes bis zu dessen Ausnüchterung angeordnet.



Die Kriminalpolizei Güstrow übernimmt die weiteren Ermittlungen.



