POL-NB: Erstmeldung - Straße nach schwerem Unfall blockiert

Waren (Müritz) (ots) -



In Waren (Müritz) ist aktuell die Mecklenburger Straße auf Höhe Bürgermeister-Schlaaff-Straße blockiert. Dort sind nach aktuellen Erkenntnissen ein 37-jähriger deutscher Autofahrer und eine 54-jährige deutsche Radfahrerin zusammengestoßen. Die Radfahrerin wurde schwer verletzt. Es wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser konnte jedoch wahrscheinlich wegen technischer Probleme nach der Landung nicht wieder starten. Die Frau wurde mit dem ebenfalls bereitgestellten Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Hubschrauber steht noch auf der Kreuzung.



Wie es zu dem Unfall gekommen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten vor Ort.



Wir bitten alle, die Unfallstelle in Waren zu umfahren. Bitte beachten Sie dabei auch die gleichzeitige Sperrung der Rosa-Luxemburg-Straße durch Bauarbeiten.



Wer aktuell zum Papenberg möchte, kann derzeit noch von der Ostsiedlung aus in Richtung Papenberg über die Straße "Zum Pfennigsberg" gelangen und von dort dann zu Fuß weiter bzw. vom Schweriner Damm aus über die Mecklenburger Straße bis zur Höhe Kreisverkehr/Papenbergstraße.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell