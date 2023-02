POL-LWL: Korrektur: Brand einer Biogasanlage

Redefin (ots) -



Am Mittwochabend hat in Redefin nicht die Biogasanlage gebrannt, sondern eine neben der Anlage freistehende Fördermaschine für Silage. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Allerdings bestand die Gefahr von Glutnestern innerhalb des sogenannten Fördereintrags, die mit Hilfe eines Baggers herausgefahren und abgelöscht werden konnten. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte am Abend den Brandort und wird am heutigen Donnerstag zwecks Spurensicherung erneut in Redefin zum Einsatz kommen.



