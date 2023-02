POL-NB: KORREKTUR - POL-NB: 11-jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) (ots) -



Der in dieser Pressemitteilung genannte Radfahrer ist 11 Jahre

alt. Wir bitten den Fehler in der Überschrift der um 05:09 Uhr

veröffentlichten Pressemitteilung zu entschuldigen und nachfolgende

korrigierte Pressemitteilung zu verwenden:



Am 01.02.2023, um 17:38 Uhr ereignete sich in Greifswald, an der

Kreuzung Koitenhäger Landstraße / Wolgaster Straße ein

Verkehrsunfall.



Die 41-jährige Fahrzeugführerin eines Skoda wollte von der Wolgaster

Straße nach rechts in die Koitenhäger Landstraße abbiegen. Der

11-jährige Radfahrer wollte an dieser Stelle die Koitenhäger

Landstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Eldena überqueren.

Dies übersah die Pkw-Fahrerin offenbar, so dass es zu einem

Zusammenstoß kam. Der 11-jährige Junge wurde bei dem Unfall

leichtverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR.



