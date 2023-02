POL-HRO: B110 nach Verkehrsunfall mit Personenschaden für 2h gesperrt

Sanitz (ots) -



Am Nachmittag des 01. Februar 2023 gegen 13:40 Uhr kam es auf der

B110 auf Höhe der Schule Carbäk zu einem Verkehrsunfall mit hohem

Sachschaden. Der 68-jährige Kfz-Führer eines Transporters befuhr die

Kreisstraße 20 aus Thulendorf kommend und bog nach links auf die B110

in Richtung Sanitz ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt gegenüber

dem aus Sanitz kommenden 5er BMW Touring. Beide Fahrzeuge

kollidierten frontal miteinander. Die jeweiligen Fahrzeugführer

wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt und konnten durch die RTW

Besatzung vor Ort entlassen werden. Der Transporter und der BMW waren

nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst

geborgen. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 110.000 EUR

geschätzt. Die B110 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung

der Fahrzeuge für zwei Stunden voll gesperrt.



Marcus Schmeja

Polizeioberkommissar

Polizeirevier Sanitz



