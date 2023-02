POL-NB: Pkw durchbricht Wildschutzzaun - Fahrer blieb unverletzt

Neubrandenburg/BAB 20 (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) (ots) -



Am 01.02.2023 ereignete sich auf der Bundesautobahn 20 nahe der

Anschlussstelle Neubrandenburg Ost ein Verkehrsunfall mit einem

alleinbeteiligten Pkw, bei dem der Fahrer jedoch unverletzt blieb.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 71-jährige deutsche

Fahrer eines Pkw BMW gegen 14:30 Uhr die BAB 20 in Fahrtrichtung

Stettin, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor,

linksseitig die Schutzplanke touchierte und im Anschluss nach rechts

von der Fahrbahn abkam. Dort überfuhr der 71-Jährige zunächst die

Bankette, durchbrach in der weiteren Folge den Wildschutzzaun und kam

dort auf dem Acker zum Stehen. Ursächlich für den Kontrollverlust vom

Fahrzeug war offenbar ein vorausgegangener Hagelschauer in Verbindung

mit Straßenglätte.



Das Fahrzeug muss durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 11.000 Euro

geschätzt. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme ungehindert

weiterlaufen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell