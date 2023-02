POL-SN: Korrektur zur Meldung ´POL-SN: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Sturz vor Straßenbahn ging glimpflich aus´

Schwerin (ots) -



In der oben genannte Pressemeldung wurde berichtet, dass es zwischen Radfahrer und Bahn in Zusemmenhang mit dem Sturzgeschehen zu keiner Berührung kam. Diese Angabe wird vorliegend korrigiert.



Der Radfahrer stürzte vor die neben ihm haltende Bahn. Es kam dabei zur Berührung, wobei jeweils an Rad und Bahn Sachschäden i. H. v. jeweils ca. 500 Euro entstanden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell