POL-LWL: Zwei Glätteunfälle mit 5 verletzten Personen auf der BAB 14 bei Grabow

Grabow/ Stolpe (ots) -



Auf der BAB 14 bei Grabow haben sich am Mittwochmittag zwei Glätteunfälle mit insgesamt 5 verletzten Personen ereignet.



Kurz hinter der Anschlussstelle Grabow kam eine 18-jährige Frau mit ihrem PKW in Fahrtrichtung Karstädt nach rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit der Schutzplanke und kam zum Stehen. Sowohl die Fahrerin als auch eine gleichaltrige Mitfahrerin wurden hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Kurze Zeit später ereignete sich auf der Gegenfahrspur ein weiterer Glätteunfall bei dem 3 Personen schwer verletzt worden sind. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam der PKW eines 45-jährigen Mannes nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich anschließend mehrfach und kam dann auf dem Dach liegend im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die Insassen wurden zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Autos dauert noch an.



Beide Fahrtrichtungen der BAB 14 sind derzeit auf Grund von Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn halbseitig gesperrt.

Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 13.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell