POL-GÜ: 73-Jähriger verstirbt bei Baumfällarbeiten

Zu einem tragischen Unglücksfall ist es am heutigen Vormittag, gegen 09:30 Uhr, in Sanitz gekommen. Zwei 73-jährige Männer fällten auf einem Privatgrundstück einen circa 15 Meter hohen Nadelbaum. Aus bisher nicht geklärten Umständen geriet der 73-jährige Grundstückseigentümer in den Baumfällbereich und wurde kurze Zeit später durch seinen Bekannten leblos unter dem Baum liegend aufgefunden.



Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und führte die ersten Ermittlungen vor Ort.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.



