POL-SN: 84-jährige wird Opfer einer Raubtat in der Weststadt - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Tage wurde eine 84-jährige Schwerinerin in der Weststadt Opfer eines Raubdelikts:

Die Frau war gegen 12.20 Uhr zu Fuß in der Willi-Bredel-Straße unterwegs und wurde dabei von einem unbekannten Tatverdächtigen körperlich angegriffen. Dabei entriss er ihr eine Tasche und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang dringend nach Zeugen: Wer hat gestern gegen 12.20 Uhr im Bereich der Weststadt verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummer 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache entgegen.



