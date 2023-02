POL-LWL: Alkoholisierte Leichtkraftradfahrerin leistete Widerstand

Tessin bei Boizenburg (ots) -



Eine alkoholisierte Leichtkraftradfahrerin hat am Dienstagabend bei einer Verkehrskontrolle in Tessin bei Boizenburg Widerstand gegen die kontrollierenden Beamten geleistet. Die 18-Jährige weigerte sich ihre Personalien herauszugeben, sodass die Frau nach ihren Papieren durchsucht werden sollte. Hierbei wehrte sie sich aktiv gegen die polizeiliche Maßnahme und erlitt eine leichte Verletzung an der Hand. Die Beamten blieben unverletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholwert bei der 18-jährigen Fahrerin ergab den Wert von 1,40 Promille. Eine Blutprobenentnahme bei der Fahrerin wurde veranlasst. Zudem stellten die Beamten den Führerschein der 18-Jährigen sicher. Die Polizei hat Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte aufgenommen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Franziska Feja

Telefon: 03874/411 305

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell