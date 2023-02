POL-LWL: 11 Papiercontainer in Parchim in Brand gesetzt

Parchim (ots) -



Am frühen Mittwochmorgen wurden durch unbekannte Täter insgesamt 11 Papiercontainer in Parchim in Brand gesetzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Gegen 02:30 Uhr wurde der erste Brand bei einem Getränkemarkt in der Ludwigsluster Straße gemeldet. Daraufhin folgten weitere Brandmeldungen im Stadtgebiet. So wurden am Bahnhofsvorplatz und am Kino insgesamt 4 Papiercontainer angezündet. Weitere Behälter sind auf dem Schulgelände einer Schule in der Wallallee und am Exerzierplatz in Brand gesetzt worden. Die Polizei geht von einem Zusammenhang der Taten aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Kriminalpolizei sicherte zudem Spuren vor Ort. Hinweise zu diesen Vorfällen, die sich bis ca. 04.00 Uhr morgens ereignet haben, nimmt die Polizei in Parchim (03871/6000) entgegen.



