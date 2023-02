POL-GÜ: Mehrere Tausend Meter Kupferkabel aus Solarpark entwendet

Güstrow/ Pölchow (ots) -



Aus einem Solarpark in der Nähe von Pölchow wurden durch unbekannte Täter mehrere Tausend Meter Kupferkabel entwendet.



Im Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten stellte der Objektverantwortliche den Diebstahl fest und informierte die Polizei. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen durch gewaltsames Öffnen eines Zaunfeldes Zutritt zum Gelände. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock sicherte Spuren vor Ort.



Die Kriminalpolizei Güstrow übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell