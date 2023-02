POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Heringsdorfer Gaststätte

Heringsdorf (ots) -



In der Zeit vom 30. Januar, 20:00 Uhr, bis zum 31. Januar 2023, 09:30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Restaurant in der Dünenstraße in Heringsdorf eingebrochen. Dabei durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten aus einem Tresor eine vierstellige Summe Bargeld. Die Täter verursachten zudem einen Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zur Tat können bei der Polizei Heringsdorf unter 038378 279-224 und über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gemeldet werden.



