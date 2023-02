POL-NB: Einsätze und Meldungen i. Z. m. dem Sturm im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Während eines Unwetters am 31.01.2023, gegen 19:15, in Kemnitz (LK

V-G) erfasste eine Windböe die zur L 262 abgewandte Seite des

Satteldaches einer Lagerhalle. Dabei wurden das Dach und eine darauf

befindliche Photovoltaikanlage auf einer Fläche von ca. 20m x 20m

beschädigt. Teile des abgedeckten Daches und mehrere

Photovoltaikpanele wurden durch die Windböe bis auf das 20 Meter

entfernte Nachbargrundstück geschleudert und beschädigten dort ein

Gebäude. Hierbei wurden ein Zaun und zwei auf dem Nachbargrundstück

abgeparkte PKW beschädigt. In der Lagehalle waren zum Zeitpunkt des

Sturms zwei Wohnmobile eingelagert, die durch herabfallende Teile des

Daches beschädigt wurden. Da die beschädigte Photovoltaikanlage

während des Einsatzes weiterhin unter Strom stand, wurde diese durch

einen Elektriker vom Stromnetz genommen und vorschriftsmäßig

isoliert. Da sich der Schadensort auf einem umfriedeten Firmengelände

befindet, entstand während des Einsatzes keinerlei Beeinträchtigungen

des Fahrzeugverkehrs auf der angrenzenden L262. Die Freiwillige

Feuerwehr Kemnitz war mit 16 Kameraden im Einsatz. Der entstandene

Sachschaden in und an der Lagehalle wird auf ca. 500.000 Euro

geschätzt. Der entstandene Sachschaden auf dem Nachbargrundstück kann

derzeit noch nicht beziffert werden, da es keine Zutrittsmöglichkeit

gab. Verletzt wurde niemand.



Des Weiteren wurde in der Anklamer Nikolaikirchstraße ein

Altkleidercontainer von einer Sturmböe erfasst und auf die Straße

geweht. Auf der L28, zwischen Ferdinandshof und Blumenthal, wurde ein

Bäume entwurzelt, stürzte auf die Straße und mussten durch die

Feuerwehr beräumt werden. In der Lindenstraße von Pasewalk erfasste

eine Windböe das Dach einer Garage und wehte ein Teil des Daches auf

die Straße. Auch hier musste die Feuerwehr zum Einsatz gebracht

werden, um das Dachteil von der Fahrbahn zu räumen und zu sichern.

Zudem erfasste in Gülitz (LK MSE) eine Sturmböe das Dach eines

Carports und wehte es auf die Straße. Die zum Einsatz gebrachten

Beamten des PR Malchin konnten die Gefahrenstelle beräumen und das

Dach sichern. An der B104 Höhe Galenbeck (LK MSE) wurde ein Baum

entwurzelt und stürzte auf die Straße.

Im LK V-R erfolgten ebenfalls sturmbedingte Einsätze von Polizei und

Feuerwehr. Auf der L 27, zwischen Glewitz und Langenfelde, stürzte

ein Baum auf die Straße und auf der L 29, zwischen Garz und Kasnevitz

vielen mehrere Äste herunter. In Binz wurde eine Telefonmast von

einer Sturmböe erfasst und in Barth fielen in Folge des Sturms Äste

auf drei abgeparkte PKW und beschädigten diese. In allen Fällen wurde

niemand verletzt. Die Schadenshöhe ist unbekannt.



