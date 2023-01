POL-HRO: Einbruch in Discounter - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem am 27.01.2023 gegen 3:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter in einen Discounter in der Henrik-Ibsen-Straße eingebrochen war, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Der Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt in den Einkaufsmarkt verschafft und es gezielt auf Zigaretten abgesehen. Vermutlich wurde er durch den ausgelösten Alarm gestört und flüchtete unerkannt. Zeugen, die den Tatverdächtigen im Bereich des Discounters beobachtet hatten, informierten umgehend die Polizei.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, bittet die Polizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung. Möglicherweise haben Zeugen am frühen Morgen des 27.01.23 in der Zeit von 2:30 Uhr bis 4:00 Uhr im Bereich der Henrik-Ibsen-Straße Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell