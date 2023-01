POL-SN: Sachbeschädigung im Schlossgarten Schwerin

Schwerin (ots) -



Über das Wochenende vom 27.01. bis zum 30.01.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung im Schlossgarten. Ein Glaskörper einer Laterne der historischen Parkbeleuchtung des Schlossgartens Schwerin wurde von einem noch unbekannten Tatverdächtigen zerstört.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den unbekannten Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Jan Kastl

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell