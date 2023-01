POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise zu Brandstiftung in Dömitz

Dömitz (ots) -



Nach einem Brand in Dömitz am frühen Dienstagmorgen bittet die Polizei um Hinweise zu diesem Vorfall. Gegen 02:40 Uhr bemerkten Anwohner der Bahnhofstraße das Feuer am Dachstuhl eines leerstehenden dreigeschossigen Hauses und informierten die Rettungsleitstelle. Die Feuerwehr löschte den Brand des teilsanierten Gebäudes. Personen wurden nicht verletzt. Anhand des Spurenaufkommens geht die Polizei derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus und ermittelt jetzt in diesem Fall. Zur Untersuchung des Brandortes wird ein Brandursachenermittler hinzugezogen. Hinweise zu diesem Vorfall, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/4110) entgegen.



