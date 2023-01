POL-LWL: Brand eines Holzschuppens am Seniorenpflegeheim in Parchim

Parchim (ots) -



Am Montagabend ist ein Holzschuppen an der Giebelseite eines Seniorenpflegeheims in Parchim in Brand geraten. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Weststadt und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Pflegeheim verhindern. Allerdings wurde die Lüftungsanlage des Altenheims, die sich in dem Holzanbau befindet, in Mitleidenschaft gezogen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Brandort. Ersten Erkenntnissen zu Folge könnte eine glimmende Zigarette, Ursache für den Feuerwehreinsatz sein. Der entstandene Schaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.



